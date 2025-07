Il Question Time del Consiglio regionale della Sardegna si terrà martedì 29 luglio alle 11

CAGLIARI (ITALPRESS) – Si terrà martedì 29 luglio, alle 11, il Question Time del Consiglio regionale sardo. A stabilirlo è stata la Conferenza dei Capigruppo che si è riunita questa mattina, mettendo all’ordine del giorno 7 interrogazioni. La prima in calendario è la 125 (Rubiu e più) sulle problematiche causate dall’aumento incontrollato della fauna selvatica (cervi e daini) in Sardegna e danni conseguenti.

Seguirà l’esame della 191 (Sorgia) sugli interventi per garantire l’approvvigionamento idrico alla borgata di Feraxi nel Comune di Muravera. Poi avanti con la 209 (Urpi) sullo stato di avanzamento del progetto del museo giudicale e alle azioni messe in atto dall’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; la 219 (Sorgia) sul ricorso a consulenze esterne per la predisposizione della legge statutaria e della nuova legge elettorale regionale senza coinvolgimento del Consiglio; la 220 (Usai e più) sull’utilizzo dell’elisoccorso di Olbia per trasporti non urgenti fuori Regione e le conseguenti criticità per la Gallura.

Inoltre sarà discussa la 227 (Agus e Pintus) sullo stato di attuazione delle autorizzazioni di spesa ex articolo 5 della legge di stabilità 2023 e articolo 1 della variazioni di bilancio, volte a sanare la sperequazione del salario accessorio tra il personale delle diverse Aziende sanitarie della Sardegna. Chiude la 222 (Deriu e più) sulla necessità di conoscere lo stato attuale dei lavori dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

-Foto ufficio stampa Consiglio regionale Sardegna-

(ITALPRESS).