ROMA (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli, dopo aver vinto il concorso generale di ieri, ha conquistato due medaglie anche nelle finali di specialità della World Cup di Atene, la prima tappa del circuito internazionale 2023. La campionessa del mondo in carica ha aperto il programma delle finali – in diretta su La7d – al cerchio – sulle note di “Psycho” di Hermann – conquistando subito la prima medaglia d’oro di giornata con 33 punti netti. Nulla hanno potuto l’ungherese Fanni Pigniczki (31.600) e la spagnola Polina Berezina (30.750) contro l’Agente delle Fiamme oro della Polizia di Stato che, nella final eight alla palla – accompagnata dalla voce di Jimmy Fontana ne “Il Mondo” – ha ottenuto la piazza d’onore e la relativa medaglia d’argento con 31.600 punti finendo alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (34.450). In questa specialità il bronzo è andato alla statunitense Evita Griskenas (31.550).

Nella finale alle clavette – montato sulle note di “Grand C’est” di Stromae – il “Vulcano” di Chiaravalle non è riuscita a salire sul podio greco a causa di alcune piccole imprecisioni durante l’esercizio che l’hanno costretta in quinta posizione con 31.300 punti. Finale tiratissima dato che sei ginnaste su otto hanno terminato la propria routine a pochi decimi di distanza. L’oro è andato alla tedesca Margarita Kolosov con 31.800 punti mentre l’argento all’uzbeca Takmina Ikromova con 31.700. Il bronzo, invece, alla kazaka Elzhana Taniyeva, a quota 31.550. Anche al nastro – che ha fatto cantare tutto il pubblico del Palaio Falirio con le parole di “That’s Life” di Frank Sinatra – la 19enne marchigiana non riesce a scalare la classifica e deve accontentarsi del quinto posto con 28.600 punti. Sul podio sono salite, nell’ordine: Ekaterina Vedeneeva (Slovenia) con 29.850, Asya Adi Saiz (Israele) con 29.250 e Stiliana Nikolova (Bulgaria) con 29 punti netti.

Bella prova anche per le Farfalle azzurre. Dopo un amaro quarto posto nell’All Around di ieri hanno portato in pedana tutta la grinta di cui sono dotate. La Squadra nazionale azzurra ha fatto risuonare l’Inno di Mameli mettendosi al collo la medaglia d’oro nell’esercizio misto con nastri e palle, montato sulle note di “Mercy in darkness”. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Dana Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori (quest’ultime due alla loro prima medaglia di squadra) sono salite sul primo gradino del podio con 30.650 punti davanti a Israele e Grecia. Ma non si sono fermate qui. Maurelli e compagne, infatti, hanno vinto anche l’argento ai 5 cerchi con 32.650 punti – esercizio ideato e costruito sulla canzone “They don’t care about us” di Michael Jackson – finendo dietro alle rappresentanti israeliane, prime con 34.900, e davanti a quelle polacche, terze con 31.900.

Bilancio positivo per l’Italia alla World Cup di Atene. Le azzurre tornano a casa con molti margini di miglioramento in vista dei Campionati Europei di Baku (15-21 maggio) e dei Mondiali di Valencia (21-27 agosto), qualificanti per l’Olimpiade di Parigi 2024. E’ iniziata ufficialmente la #RoadtoMilano, sotto questo hashtag sono raggruppare tutte le tappe di Coppa del mondo – Sofia (31 marzo-2 aprile), Tashkent (14-16 aprile), Baku (21-23 aprile) – che saranno trasmesse in diretta su La7d per arrivare alla finalissima di Milano in programma dal 21 al 23 luglio che, invece, andrà in onda su La7.

– foto Ufficio Stampa FGI –

(ITALPRESS).

