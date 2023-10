ROMA (ITALPRESS) – Bosch ha avviato la produzione in serie del suo fuel cell power module, dando così il via al proprio piano di riciclo. Le celle a combustibile contengono i cosiddetti metalli del gruppo del platino[1] (PGM) e i modelli di economia circolare rappresentano una soluzione particolarmente efficiente per recuperare queste preziose materie prime. Per esempio, può essere recuperato quasi tutto il platino contenuto nelle celle a combustibile, almeno il 95%. Per questo motivo, Bosch punta a riacquistare gli stack al termine della loro vita utile. “Con il riciclo, possiamo rendere gli stack più economici e allo stesso tempo ridurre le emissioni di carbonio associate all’estrazione del platino”, ha dichiarato Thomas Pauer, presidente della divisione Powertrain Solutions di Bosch. “Stiamo già ponendo le basi per il recupero di materie prime rare come il platino. Secondo le nostre stime, entro il 2030 vi saranno notevoli quantitativi di celle a combustibile da recuperare” ha aggiunto. Il platino funge da catalizzatore nella cella a combustibile, accelerando la reazione di idrogeno e ossigeno. Il riciclo del platino permetterà di evitare oltre il 95% delle emissioni di carbonio associate alla sua estrazione.

Foto: ufficio stampa Bosch

(ITALPRESS).