ROMA (ITALPRESS) – Quarta edizione del Talent Antimafia targato #Noi. Quest’anno dopo un lungo percorso di legalità rivolto alle scuole, primarie e secondarie di tutto il territorio nazionale, sono state 54 le classi che hanno aderito. A cambiare è il partner: la Uil, il sindacato delle persone, ha patrocinato come unico partner l’intero evento, seguendo ogni step di questo percorso che, come ogni anno, ha portato, dopo una difficile competizione, 12 finalisti sul palcoscenico della legalità.

“Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri – perché siamo convinti che il contrasto alle mafie sia una questione innanzitutto di attività investigativa, ma anche di impegno culturale. I giovani devono essere educati alla legalità che non è solo un valore etico, ma anche comportamentale, sociale e persino economico: la lotta alle mafie è giusta e ‘conveniente’. Con questo Talent Antimafia, infatti, i giovani sono invitati a formarsi, a mettere a frutto le loro capacità, a scoprire e a valorizzare le proprie attitudini. Questa è la vera ‘ricchezza’ su cui puntare per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro”.

L’obiettivo è quello di sempre: dimostrare che sulle note della legalità si può danzare, cantare, recitare, scrivere, e diffondere così la cultura della bellezza, che sottrae spazio al sopruso, alla prepotenza, all’illegalità.

La finalissima si svolgerà il 9 luglio, dalle ore 16, al Teatro di Tor Bella Monaca in via Bruno Cirino 5, Roma. Torna quindi la competizione organizzata da #Noi, quest’anno appunto patrocinata dalla Uil, per sconfiggere la criminalità organizzata con l’arte e la cultura, e il tema è quello di sempre “No alla mafia, sì alla legalità”. Sono quattro le categorie di concorso: danza, musica, teatro e narrativa/poesia, in cui si esibiranno i 12 finalisti provenienti da tutta Italia (le migliori tre performance per ogni categoria).

Anche per questa edizione, #Noi ha voluto puntare su una giuria popolare, che sarà chiamata a decretare il vincitore. Faranno parte della giuria: l’attrice Marina Vitolo, il regista Francesco Sala, la ballerina Anna Mastrangelo, il produttore Massimo Bonelli, la giornalista Federica Angeli e, da quest’anno, un giovane esponente della Uil e una studentessa della Sezione Giovani #Noi. A presentare l’evento, l’attrice e modella Alessandra Casale.

Come sempre il vincitore del Talent riceverà un premio in denaro di 1000 euro, mentre i migliori delle categorie in concorso riceveranno delle Masterclass offerte dagli artisti professionisti che compongono la nostra giuria.

“La criminalità – ha dichiarato il presidente dell’associazione antimafia #Noi Massimo Coluzzi – si vince solo insieme, facendo rete, dandosi coraggio l’un l’altro, spalla a spalla. Grazie a tutti quelli che si sono messi in gioco con le loro capacità artistiche, perché portando la bellezza della legalitá saremo sempre più un presidio di giustizia per le nostre città. E grazie alla Uil, al suo Segretario PierPaolo Bombardieri per aver sostenuto con #Noi questa esperienza e averci fatto capire che insieme davvero tutto è possibile”.

Per partecipare all’evento del 9 luglio come spettatori, nel Teatro Tor Bella Monaca, è necessario scrivere a questo numero Whatsapp 3920750683 oppure mandare un’e-mail a [email protected], altrimenti chiamare al telefono fisso 062010579.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro adulti, 5 euro ridotto.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).