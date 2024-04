ROMA (ITALPRESS) – La condivisione in sicurezza delle strade, la passione per la bicicletta, l’amore per lo sport sono il filo conduttore del 4° Suzuki Bike Day, evento in programma il prossimo 8 giugno che la Casa di Hamamatsu ha presentato ieri, lunedì, a Imola, con una conferenza stampa che si è svolta presso il Ridotto del Teatro Ebe Stignani. Confermato il circuito imolese come punto di partenza e sede del Village del Suzuki Bike Day, che rappresenta il luogo perfetto per celebrare l’abbinamento tra il mondo dei motori e quello della bicicletta. Imola ha un posto speciale nella storia del motorismo, a due e a quattro ruote, ed è stata teatro anche di epiche sfide nel ciclismo. Nel suo territorio si sono disputati due Campionati del Mondo su Strada, quello del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e quello del 2020 in cui trionfò Julian Alaphilippe. Durante l’incontro il sindaco di Imola Nicola Panieri ha dato il benvenuto ai partecipanti, e Davide Cassani, ex ct della Nazionale di ciclismo, presidente della APT Emilia Romagna, ha illustrato le caratteristiche del percorso, che ricalcherà parte della seconda tappa tutta italiana del prossimo Tour de France.”Suzuki, che negli anni Cinquanta debuttò nel mondo dei trasporti proprio come costruttore di biciclette a motore, crede che la bicicletta debba essere sempre più protagonista della mobilità moderna integrata, la quale non può ormai più prescindere dai principi di fluidità e sostenibilità – ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia – “E’ dunque naturale che Suzuki, pur non essendo direttamente coinvolta nella produzione di biciclette, si faccia promotrice di una mobilità dolce, oltre che della convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada. In fondo ciclisti, automobilisti, motociclisti, altro non sono che le stesse persone che vivono le proprie passioni e utilizzano di volta in volta mezzi di trasporto diversi in funzione dei desideri e delle esigenze di uno specifico momento”. Marco Ruschetti, designer del Centro Stile Suzuki, ha infine svelato la maglia celebrativa dell’evento e raccontato la genesi del suo concept ispirata alla iconografia dei costumi tipici dei raduni sportivi giapponesi.

