Quadarella “Mondiali in vasca corta? Punto interrogativo, obiettivo podio”

ROMA (ITALPRESS) - "Mondiali in vasca corta? Ci stiamo allenando, manca pochissimo. Abbiamo fatto i campionati italiani, che sono stati un ottimo test in preparazione e penso di essere a un buon punto. I campionati in vasca corta sono sempre un punto interrogativo, ma cerchiamo sempre di esserci". Lo ha detto la nuotatrice azzurra Simona Quadarella, a margine di un'iniziativa del Circolo Canottieri Aniene dedicata alla donazione del sangue con la Croce Rossa Italiana, parlando degli imminenti mondiali di nuoto in vasca corta a Pechino. "Se l'obiettivo è l'oro? Non punto a quello. Poi non si sa mai nella vita, se arriva bene, però cerco sempre di rimanere un po' più con i piedi per terra, così almeno non ci posso rimanere male. Obiettivo podio? Quello sì, però comunque non sarà facile", ha concluso. mec/gm/mca3