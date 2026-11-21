Malagò “Per l’Under 17 positivo spirito di collaborazione dei club”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono tante Nazionali. Questa Under 17 è sicuramente quella dalla prospettiva più importante non solo nel medio, ma nel lungo termine. Questo è uno dei tasselli e uno dei pilastri di tutto il progetto di Gianfranco Zola. Devo poi ringraziare le squadre di club perchè alcune di queste avranno degli scontri anche fondamentali per la Youth League. E invece tutti hanno aderito. Questo è lo spirito di collaborazione, un segnale che deve partire dal basso ed è molto positivo". Lo ha detto il commissario Figc e candidato alla presidenza alle prossime elezioni federali, Giovanni Malagò, a margine di un'iniziativa al Circolo Canottieri Aniene, parlando della selezione giovanile attualmente impegnata ai Mondiali di categoria. "È chiaro che non c'è una squadra di club che impedisce a un giocatore della Nazionale maggiore di partecipare. Però ovviamente ci sono anche dei regolamenti che bisogna rispettare, ma in questo caso secondo me è un segnale molto positivo" prosegue Malagò. mec/gm/mca3