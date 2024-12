ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simona Quadarella nelle batterie dei 400 stile libero ad inaugurare la 17esima edizione dei Mondiali in vasca corta in programma a Budapest da domani, martedì 10, a domenica 15 dicembre. La reginetta del mezzofondo azzurro guiderà la truppa italiana composta da 28 elementi: 16 uomini e 12 donne, all’insegna della gioventù che garantisce la ciclicità delle ambizioni di un movimento in continua crescita. Saranno ben 7 gli atleti nati tra il 2004 e 2007 e 13 quelli nati tra il 2000 e il 2003. Qualità e densità, malgrado le assenze annunciate di affermatissimi campioni come Gregorio Paltrinieri e Thomas Ceccon e la rinuncia di Nicolò Martinenghi e per motivi familiari di Paolo Conte Bonin. In totale quasi mille atleti in rappresentanza di 195 paesi. Proprio Simona è accreditata del miglior tempo dell’anno dei 1500 stile libero (15’33″40), proverà a cercare di raggiungere il primo alloro iridato in corta, ultima medaglia che insegue insieme a quella olimpica nello sconfinato palmares internazionale che vede ben 28 metalli al collo. Lorenzo Zazzeri, vicecampione olimpico della staffetta di Tokyo 2021, ventitre medaglie internazionali e ben due ori mondiali in corta, sarà il capitano della nazionale di nuoto che è arrivata alla spicciolata presso l’Isola Margherita della capitale magiara dove alloggerà fino alla fine dell’evento. Proprio di fronte la Duna Arena dove si svolgeranno le gare e già sede di due edizioni dei Mondiali (2017, 2022) ed una degli Europei (2021) e in attesa della prossima edizione della prova iridata in vasca lunga del 2027. Il direttore tecnico Cesare Butini dopo la riunione tecnica ha comunicato gli scratch: Alberto Razzetti non parteciperà ai 100 misti, mentre Sarà Curtis non prenderà parte ai 100 dorso. “Il Mondiale di vasca corta vedrà la squadra italiana priva, in accordo con la direzione tecnica, degli atleti medagliati individualmente ai recenti Giochi Olimpici di Parigi 24”, ripete il 68enne coach romano. “La squadra, ultimata a seguito dei risultati dei recenti Assoluti di Riccione, è comunque competitiva grazie alla presenza di Quadarella, Pilato, Razzetti, Miressi, Mora, Frigo, Di Tullio a cui si affiancano giovani già molto promettenti come Curtis, D’Ambrosio, Della Corte, Ragaini, Bacico. Questa edizione sarà particolare in quanto post olimpico; inoltre se da un punto di vista vede l’assenza di molti campioni, tra cui Leon Marchand, sarà un campionato che vedrà il rientro in competizioni internazionali della rappresentativa russa. Per quanto ci riguarda, il Mondiale di corta rappresenta il primo appuntamento del nuovo quadriennio; a tal fine abbiamo inserito nella squadra giovani nuotatori e nuotatrici funzionali alla costituzione di una squadra competitiva in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 28. Il nostro obiettivo è sempre quello di onorare, con il nostro impegno, la maglia che indossiamo e sono sicuro che le nostre atlete e atleti daranno il loro massimo contributo”. Prevista la diretta su Raisport HD delle batterie alle ore 9.00 e delle finali dalle 17.30.

