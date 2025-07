ROMA (ITALPRESS) – Q8 Italia presenta il Bilancio di Sostenibilità 2024-2025, relativo all’anno fiscale chiuso il 31 marzo 2025. Il documento illustra le azioni realizzate in ambito Environmental, Social e Governance (ESG), coerenti con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ed è redatto in forma volontaria ed in conformità ai GRI Sustainability Reporting Standard pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI) ed al Sector Standard Oil & Gas, secondo l’approccio in accordance.

Nel corso dell’anno Q8 Italia ha confermato il proprio impegno riducendo del 6.4% le emissioni generate (Scope 1 e 2) di CO2 rispetto all’anno precedente, continuando nel percorso intrapreso per il raggiungimento della neutralità climatica (Scope 1 e 2) entro il 2035.

Tra le molte le iniziative realizzate in ambito ambientale, anche quest’anno l’Azienda ha acquistato il 100% dell’elettricità da fonti rinnovabili certificate. Sulla rete carburanti e nel mercato delle vendite dirette, un importante sviluppo ha visto la diffusione del biocarburante avanzato Q8 HVO, che consente, rispetto ad un gasolio tradizionale, una riduzione delle emissioni di CO? fino al 90% calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto ed in relazione alla materia prima utilizzata.

Grazie alle oltre 170 stazioni di servizio dotate di colonnine di ricarica sulla rete stradale e autostradale sono state effettuate 120.000 ricariche di autoveicoli elettrici, per un totale di circa 2.6 milioni di kWh nell’anno di riferimento. Contestualmente è proseguita l’installazione di impianti fotovoltaici, oggi presenti in oltre 300 punti vendita, generando un risparmio energetico annuale di circa 5 GWh e contribuendo all’abbattimento di circa 2.400 tonnellate di CO2.

In linea con la strategia di transizione e diversificazione delle fonti energetiche la Società ha acquistato il 100% della proprietà delle aziende Agriferr e ArMa, attive nella produzione di Biometano e BioGNL da sottoprodotti agricoli. Un’operazione che rafforza la presenza dell’Azienda nella filiera produttiva delle energie rinnovabili e a basse emissioni, attraverso un modello di economia circolare che genera beneficio contemporaneamente al territorio e al progredire della transizione energetica.

“Le persone si confermano al centro della strategia Q8 – si legge in una nota -. In continuità con l’anno precedente, l’Azienda ha proseguito il percorso di rafforzamento del capitale umano con 40 assunzioni, con un’età media dei nuovi ingressi inferiore ai 28 anni. A testimonianza dell’impegno continuo per un ambiente di lavoro equo e inclusivo, Q8 ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere. Un traguardo che riconosce le politiche adottate dall’Azienda in materia di equità retributiva, accesso alle opportunità di crescita e valorizzazione delle diversità. Un ulteriore passo nel rafforzamento di una cultura aziendale orientata all’inclusione e alla responsabilità sociale.

Oltre ai consolidati e diversificati corsi di formazione, la popolazione aziendale ha potuto usufruire di oltre 1900 ore di formazione su temi legati a salute e benessere, in linea con i valori della Società e le politiche di welfare e di wellbeing quale fulcro della People Care Strategy. Grazie a numerosi presidi ed iniziative viene garantito un benessere fisico, psicologico, sociale, finanziario e lavorativo della persona”.

“Convinta che l’impresa debba svolgere il proprio ruolo sociale e di stimolo culturale anche verso il territorio – prosegue la nota -, Q8 ha sostenuto molteplici progetti, per alcuni dei quali ha potuto avvalersi anche della disponibilità dei dipendenti che, grazie al volontariato aziendale, hanno scelto di svolgere attività di solidarietà, contribuendo alla creazione di valore sociale ed al rafforzamento delle relazioni con la comunità.

Per analizzare in modo indipendente il valore sociale generato da un campione di iniziative realizzate è stata condotta un’analisi da parte di un ente indipendente che, tramite la metodologia SROI (Social Return on Investment), ha definito che per ogni euro investito da Q8 sia stato generato più del doppio del valore in beneficio sociale (1 euro = 2,44 euro)”.

“In linea con il principio di business etico e responsabile – sottolinea Q8 -, l’azienda ha continuato a garantire l’adeguatezza dei propri assetti nei confronti della natura e alle dimensioni dell’impresa, integrando al rispetto delle norme l’adozione di politiche e procedure efficaci, linee guida consolidate e best practice, traguardando anche quest’anno zero casi di corruzione, violazioni antitrust e privacy dei clienti.

In linea con il continuo impegno verso il territorio in cui opera, Q8 ha distribuito nel corso dell’anno un valore economico superiore a 15 miliardi di euro, di cui il 39% destinato alla Pubblica Amministrazione, incluse le accise”.

“L’innovazione, quella digitale in particolare, è uno dei punti di forza di Q8, quale Data Driven Company, e si concretizza attraverso la gestione dei dati quale pilastro strategico del business e non mero fattore tecnico abilitante”, spiega l’azienda.

“In un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche e sfide energetiche complesse, Q8 Italia conferma il proprio impegno verso una transizione energetica basata su sicurezza, diversificazione e neutralità tecnologica – ha dichiarato Bashar Alawadhi, Amministratore Delegato di Q8 Italia – La sostenibilità si traduce in soluzioni concrete e innovative, capaci di ridurre significativamente le emissioni, garantendo al contempo equità sociale e continuità operativa. Solo attraverso un approccio pragmatico e inclusivo sarà possibile, grazie alla collaborazione tra tutti gli stakeholder, raggiungere gli ambiziosi obiettivi climatici e assicurare un futuro energetico stabile e sostenibile”.

– Foto ufficio stampa Q8 Italia –

(ITALPRESS).