Putin “Se prevale il buonsenso è possibile porre fine al conflitto”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - "Già nel 2022 avevamo suggerito alle autorità ucraine di rispettare la scelta di coloro che vivono nel sud-est dell'Ucraina, di ritirare le loro truppe da lì e di porre fine immediatamente a questo conflitto. E devo dire che in generale questo non ha causato un rifiuto totale. Ma dopo che noi, su insistente richiesta dei nostri colleghi dell'Europa occidentale, abbiamo ritirato le nostre truppe dalla situazione, la situazione è cambiata immediatamente e ci è stato detto: "Bene, praticamente la stessa cosa: 'Ora combatteremo finché non ci spezzerete la testa, o noi spezzeremo la vostra'". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante la conferenza stampa da Pechino al termine della sua visita in Cina: "Non ricordo se l'ho detto pubblicamente o meno, ma suonava più o meno così. Beh, solo in termini più scortesi, ma abbastanza apertamente e, per quanto strano possa sembrare, da camerati. Quindi ora siamo o noi o voi. Bene, eccoci qui, tutto questo continua. Quindi, mi sembra, tuttavia, che se prevale il buonsenso, allora è possibile concordare su un'opzione accettabile per porre fine a questo conflitto". fsc/mca1/gsl (Fonte video: Cremlino)