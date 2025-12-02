Putin “Non muoveremo guerra all’Europa, ma siamo pronti”

MOSCA (ITALPRESS) – “La Russia non ha intenzione di combattere con l’Europa, ma se l’Europa inizierà, saremo subito pronti”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dai media russi. Gli europei “sono offesi per essere stati esclusi dai negoziati” per la pace in Ucraina, “ma voglio sottolineare che nessuno li ha esclusi, si sono esclusi da soli. Non hanno un programma di pace”, ha aggiunto. Immagini diffuse dal Cremlino hanno mostrato la delegazione statunitense, composta dall’inviato speciale Steve Witkoff e da Jared Kushner, genero di Trump, mentre incontrano il presidente russo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).