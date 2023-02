MOSCA (ITALPRESS) – Le relazioni tra Russia e Cina si stanno sviluppando come previsto. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del suo incontro con il consigliere di Stato della Cina, Wang Yi, a Mosca in visita ufficiale, come riporta Ria Novosti. “Vorrei sottolineare che le relazioni russo-cinesi si stanno sviluppando come avevamo pianificato negli anni precedenti. Tutto sta progredendo e si sta evolvendo. Raggiungiamo nuove pietre miliari”, ha aggiunto Putin.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS)

