Putin incontra l’emiro del Qatar, focus sul Medio Oriente

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin, ha ricevuto al Cremlino l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Nel corso dell’incontro sono stati toccati diversi punti, tra cui i modi per rafforzare la cooperazione bilaterale, nonché per sostenere la cooperazione e gli investimenti in settori vitali, tra cui energia, investimenti, cultura e sanità.

Si è parlato anche di questioni regionali e internazionali, in particolare della situazione a Gaza, in Palestina e in Siria. Putin ha descritto il Qatar come uno dei partner più importanti del suo Paese in Medio Oriente, esprimendo la sua aspirazione a sviluppare queste relazioni in modo da includere tutti gli ambiti di partenariato per realizzare le aspirazioni e gli interessi dei due popoli amici, come riportato dalla Qatar News Agency.

Putin ha affermato: “Le opinioni dei due Paesi sono convergenti per quanto riguarda le questioni della regione araba, in particolare la Siria, la questione palestinese e la necessità di aderire alle risoluzioni delle Nazioni Unite per consentire al popolo palestinese di stabilire il proprio Stato indipendente”.

Da parte sua, l‘emiro del Qatar ha confermato l’accordo tra i due Paesi su numerose visioni che invitano a risolvere le crisi regionali e globali attraverso il dialogo e mezzi pacifici. Ha ribadito l’importanza dei diritti legittimi dei palestinesi, primo fra tutti la creazione di uno Stato indipendente sui confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale, nonché la necessità di porre fine alle uccisioni in corso e di proteggere i civili innocenti a Gaza.

