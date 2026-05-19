Putin “Faremo tutto il possibile per approfondire buoni rapporti con Cina”

"Sono fiducioso che insieme continueremo a fare tutto il possibile per approfondire il partenariato e i rapporti di buon vicinato tra Russia e Cina, a vantaggio dello sviluppo dinamico dei nostri due Paesi e del benessere dei nostri popoli, nell'interesse del mantenimento della sicurezza e della stabilità globali", ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio prima della sua visita di Stato in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)