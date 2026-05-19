Home Video News Xinhua Putin “Faremo tutto il possibile per approfondire buoni rapporti con Cina”
Putin “Faremo tutto il possibile per approfondire buoni rapporti con Cina”
"Sono fiducioso che insieme continueremo a fare tutto il possibile per approfondire il partenariato e i rapporti di buon vicinato tra Russia e Cina, a vantaggio dello sviluppo dinamico dei nostri due Paesi e del benessere dei nostri popoli, nell'interesse del mantenimento della sicurezza e della stabilità globali", ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin in un videomessaggio prima della sua visita di Stato in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca3 (Fonte video: Xinhua)