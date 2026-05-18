Home Video News Xinhua Cina, ricamo etnico tradizionale risalta tra i trend del “China-chic”
Cina, ricamo etnico tradizionale risalta tra i trend del “China-chic”
Favoriti dal fascino del "China-chic", i prodotti tessili e ricamati delle etnie cinesi hanno conquistato un'enorme popolarità tra i consumatori, anche a livello globale. Cliccate per scoprire come le borse a forma di testa di tigre, diventate di tendenza, vengono realizzate dalle ricamatrici cinesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)