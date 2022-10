BARI (ITALPRESS) – Dedicato ai tantissimi pugliesi che vivono a Roma, ma soprattutto ai tantissimi romani che amano fare le vacanze in Puglia. Lo spettacolo “Il cotto e il crudo” di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (Toti e Tata) si evolve e diventa una dichiarazione d’amore verso le vacanze in Puglia, declinata in una massiccia campagna promozionale, on e off line, che ha portato già ad avere quasi tutte le date con il pienone al teatro Ambra Jovinelli di Roma dal 12 al 23 ottobre. Presentato questa mattina nel palazzo della Regione Puglia il felice connubio tra teatro e promozione turistico-culturale messo in campo dall’Assessorato regionale al Turismo, Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese e gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con la collaborazione del teatro romano Ambra Jovinelli, che aprirà la sua stagione con lo spettacolo tutto pugliese “Il cotto e il crudo” di Solfrizzi e Stornaiolo, brandizzato #WeAreInPuglia.

Con ironia e leggerezza, il famoso duo comico pugliese diventa testimonial della cultura popolare della nostra regione, presentando quello che la Puglia rappresenta oggi a livello mondiale, cioè una delle mete turistiche più ambite, ma con un giusto rimando ai ricordi d’infanzia e a una cultura da sempre basata su accoglienza e genuinità. La pugliesità da gustare fuori stagione è uno dei messaggi che lo spettacolo proporrà al pubblico romano, attraverso un felice esperimento che rende l’identità culturale uno strumento di comunicazione e marketing.

“La cultura popolare continua a emozionare e a identificare la Puglia come un territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi – ha dichiarato il presidente della Regione, Michele Emiliano – Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo sono testimonial d’eccellenza di questa espressività teatrale. Sul palcoscenico del teatro Ambra Jovinelli di Roma, il duo racconterà della profonda e positiva trasformazione del nostro territorio negli ultimi anni che è frutto di numerose azioni della Regione Puglia in cultura e turismo”.

“I frutti di questo nostro lavoro vanno dalla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche allo sviluppo dell’industria cinematografica, fino ad arrivare al trionfo del turismo, che ha fatto sì che oggi essa sia tra le mete più ambite al mondo”, ha aggiunto.

“Antonio ed Emilio sono due grandissimi ambasciatori della Puglia e della pugliesità e questo spettacolo, sostenuto da Regione e Pugliapromozione, diventa uno strumento per ribadire che la Puglia è regina tra le destinazioni turistiche in Italia e sta diventando sempre più accogliente e attrattiva – ha detto l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane -. Puntare alla destagionalizzazione è fondamentale sia per dare opportunità di lavoro stabile agli addetti del settore sia per accogliere sempre più gente affascinata da tutto quello che la Puglia può offrire, tra cui anche la felicità”.

“La nostra azione strategica e programmata, che mira a territori e target ben precisi, prosegue attraverso questo spettacolo teatrale, puntando sul patrimonio materiale e immateriale della Puglia – ha spiegato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – attraverso il duo più amato della Puglia, Solfrizzi e Stornaiolo, si proporranno storie e narrazioni (seppur comiche e divertenti) per elogiare antichi valori e pregiate qualità dei suoi abitanti come l’ospitalità e l’accoglienza. Siamo certi che l’invito a venire in Puglia viaggerà con freschezza ed efficacia”.

“Con ‘Il cotto e il crudò vantiamo, con orgoglio, la nostra nuova Puglia, dove tutti vogliono venire a fare le vacanze, facendo un giusto rimando alla civiltà contadina e al come eravamo – hanno concluso Solfrizzi e Stornaiolo – parlando anche di ricordi d’infanzia e poesia fino ad arrivare alla moderna ospitalità e accoglienza, alle attrattive culturali ed enogastronomiche. Insomma, sarà uno spettacolo per chi ama la risata pura e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle cinque di mattina”.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).