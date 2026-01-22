Puglia Promozione al New York Times per far sposare l’America

di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nel Palazzo del New York Times disegnato da Renzo Piano, la Regione Puglia ha portato a New York la sua strategia per un turismo sempre più mirato e di qualità, puntando su un settore in forte crescita: i “wedding travel”, cioè i viaggi organizzati per sposarsi in Italia trasformando le nozze in un’esperienza completa. Con la collaborazione di ENIT e del New York Times, PugliaPromozione ha organizzato un workshop che ha riunito operatori e agenzie turistiche americane interessati a costruire pacchetti su misura, dai luoghi iconici ai servizi locali, fino alla logistica per gli ospiti. Dopo la presentazione della Puglia come destinazione wedding, la giornata è proseguita con sessioni B2B e incontri diretti tra buyer e realtà pugliesi, oltre a un light lunch “pugliese” a cura del ristorante pugliese La Terra di Manhattan pensato per far assaggiare anche l’identità gastronomica del territorio.

A margine dell’evento hanno parlato all’Italpress Caterina Orlando di ENIT-USA e, per PugliaPromozione, Francesco Muciaccia e Ottavia Grassi, che hanno spiegato obiettivi e strumenti del programma: attrarre coppie e investimenti, destagionalizzare i flussi e valorizzare l’intera filiera dell’ospitalità regionale, approfittando anche dei nuovi diretti da New York e Newark per Bari.

– Foto tratta da video di Stefano Vaccara –

(ITALPRESS).