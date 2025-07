Puglia, l’ospedale di Ostuni intitolato a Papa Francesco

BARI (ITALPRESS) – “Oggi Ostuni e questo pezzo di Puglia guadagnano un presidio sanitario più efficiente che risponde meglio ai bisogni dei cittadini e dei tanti turisti: abbiamo dato vita a un nuovo Pronto soccorso, nonostante la carenza cronica di medici di emergenza-urgenza che esiste in tutta Italia, non solo in Puglia, perché con un Pronto soccorso più efficiente siamo in grado di offrire la possibilità agli operatori sanitari di lavorare meglio e garantiamo ai cittadini servizi più confortevoli”. Così il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, nel corso dell’evento che si è tenuto oggi per l’intitolazione dell‘ospedale civile di Ostuni, in provincia di Brindisi, a Papa Francesco. “Io credo che oggi sia un giorno importante per la sanità pugliese – ha proseguito l’assessore Piemontese -: abbiamo condiviso l’idea di intitolare questo ospedale a Papa Francesco, un grande uomo che ha rivolto sempre il suo sguardo agli ultimi: chi ha bisogno di cure ha bisogno di attenzione, per cui l’intitolazione a Papa Francesco è la migliore possibile”.

Piemontese ha poi illustrato le novità presenti nella piastra dell’ospedale presentata oggi: la Radiologia con una TAC a 160 strati di ultima generazione, il prossimo acquisto di una risonanza magnetica, la rifunzionalizzazione del Laboratorio analisi e del Centro prelievi, e appunto l’attivazione del Pronto soccorso. All’evento erano presenti il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale, il direttore generale della Asl Brindisi Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, il direttore amministrativo Loredana Carulli, il direttore dell’Area tecnica Sergio Maria Rini, i vertici sanitari e amministrativi dell’ASL di Brindisi, i consiglieri regionali del territorio, il presidente della Provincia Toni Matarrelli, il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, i componenti dell’Amministrazione comunale, i vertici delle forze dell’ordine e il vicario dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni Don Franco Pellegrino.

– foto ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).