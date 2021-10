Bari (ITALPRESS) – “Ci sono tanti bravissimi sindaci, bravissimi assessori, tutti giovani, tutti nuovi. Ci sono tante personalità che potrebbero svolgere ruoli apicali in Regione. Il mio compito non è quello di ricandidarmi, è quello di tenere salda questa comunità. Dopodichè se dovesse essere necessario, perchè tutti questi sindaci e assessori hanno ambizioni importanti e nazionali e se ne vogliono andare, è chiaro che è possibile che io mi ricandidi. Dipenderà da loro”. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano a Bari rispondendo ad una domanda a proposito della possibilità di un terzo mandato. “Ho ancora 4 anni di mandato – ha detto alla stampa – se do impressione ai cittadini che il mio problema è sapere cosa devo fare tra 4 anni trasmetto un’idea sbagliata. L’Anci, in testa il sindaco Decaro, sta facendo una battaglia, secondo me giusta, per consentire il terzo mandato ai sindaci. Credo sia una battaglia corretta perchè quando uno trova un buon sindaco, e non è facile, se riesce a tenerselo un pò di più non credo sia un danno. Per la Regione Puglia questo limite del terzo mandato non c’è, quindi tecnicamente è possibile anche un terzo mandato. Dopodichè da qui a pensare ad un terzo mandato ce ne corre, anche perchè il mio compito è tirare su giovani”.

