BARI (ITALPRESS) – “Sono felice per le prime 12 assunzioni di

lavoratori ex Om operate stamattina da Selectika, l’azienda che ha

rilevato lo stabilimento per realizzare un primo impianto con due

linee di selezione dei rifiuti di plastica e di vetro.

L’investimento da parte di Selectika di 14,7 milioni di euro è

stato possibile grazie al cofinanziamento pubblico assicurato

dalla Regione Puglia per 5,6 milioni di euro. I neo assunti

saranno impegnati in attività di messa in sicurezza della

struttura, di portineria e guardiania. Nel frattempo, sono

partiti i lavori per la realizzazione dell’impianto industriale in

senso stretto. Entro 12 mesi saranno completate le assunzioni per

l’avvio definitivo di tutte le attività, saranno 98 a regime: 50

full time, 46 part time. Dopo anni di delusioni, gravi sofferenze

e forte capacità di resistenza dei lavoratori, grande impegno

della Regione Puglia siamo alla svolta”. Lo dichiara il presidente

della Regione Puglia Michele Emiliano.

“Si tratta di un segnale importante di positività, fiducia che

offriamo ai lavoratori che in questo momento stanno soffrendo per

altre crisi aziendali: reindustrializzare si può, la Puglia

dispone delle misure di sostegno allo sviluppo e di innovative

politiche attive che lo consentono. Ringrazio l’azienda per la

determinazione e coerenza con cui ha superato tutte le difficoltà

incontrare per strada, i sindacati, interlocutori preziosi per lo

sviluppo e filtro sociale indispensabile per la gestione delle

crisi, la task force guidata da Leo Caroli che ha anche in questa

occasione ha assicurato la costante operatività della Regione

Puglia e reso sostenibile il difficile percorso di

reindustrializzazione” conclude.

(ITALPRESS).

