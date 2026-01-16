BARI (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato oggi la giunta regionale. “Siamo qui – ha detto – da ospiti del Palazzo del Consiglio regionale, per compiere il primo passo di un percorso che durerà cinque anni. Un percorso con una squadra unita di assessori e consiglieri, che camminano insieme al servizio della Puglia. Di tutta la Puglia. Io sono il Presidente della Regione, ma sarò assessore insieme a loro e tra loro. Ognuna e ognuno dei componenti di questa giunta porta con sé una storia, un’esperienza, un percorso professionale e politico che oggi viene messo al servizio della nostra comunità regionale. Ho chiesto loro due cose molto semplici e molto impegnative: lavorare per tutto l’anno, 365 giorni all’anno; e lavorare per tutta la Puglia, dal Gargano a Santa Maria di Leuca. Non esistono collegi elettorali, non esistono campanili. Al primo posto devono esserci i pugliesi, tutti. Dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, dalla città capoluogo al più piccolo dei Comuni. La Puglia non ha colori né bandiere. È una sola. E oggi ci chiede di migliorare le condizioni di vita delle persone: di costruire una sanità che sappia prendersi cura, di creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano tornare qui, di garantire un mare davvero democratico, di far arrivare treni e autobus in orario e, possibilmente, ovunque”.

“I pugliesi ci chiedono impegno e dedizione per questa terra. A queste richieste dobbiamo rispondere ogni giorno, con il lavoro e con le scelte. Le persone vedono noi politici come dei privilegiati. E hanno ragione. Ed è tempo di lavorare affinché qualcuno di questi privilegi sia cancellato. Ma c’è un privilegio che vorrei mantenere. Un privilegio che dobbiamo impegnarci tutti a custodire: aver avuto la fortuna di occuparci di questa magnifica terra e della sua comunità. Un privilegio di cui, insieme ai miei nuovi compagni di viaggio, voglio ringraziare ancora una volta tutti i pugliesi. Grazie e buon lavoro a tutti”.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ANTONIO DECARO

Presidente

Deleghe: Programmazione economico-finanziaria, Enti Locali, Comunicazione istituzionale, Contenzioso.

CRISTIAN CASILI

Vicepresidente e Assessore al Welfare e allo Sport

Deleghe: Programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie; Inclusione sociale e lotta alle povertà; Politiche per l’infanzia, le famiglie e la genitorialità; Politiche per le disabilità e la vita indipendente; Politiche per gli anziani e l’invecchiamento attivo; Sport ed impiantistica sportiva; Economia civile; Promozione del Terzo Settore; Servizio Civile; Politiche di integrazione; Politiche giovanili.

DEBORA CILIENTO

Assessore all’Ambiente e al Clima

Deleghe: Tutela ambientale; Politiche climatiche e adattamento ai cambiamenti climatici; Programmazione energetica e transizione ecologica; Ciclo dei rifiuti ed economia circolare; Tutela e valorizzazione delle aree protette; Educazione ambientale; Salvaguardia della biodiversità; Gestione delle emergenze.

EUGENIO DI SCIASCIO

Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro

Deleghe: Sviluppo economico territoriale; Filiere produttive strategiche; Politiche industriali; Attrazione degli investimenti; Innovazione e trasferimento tecnologico; Politiche per l’energia; Politiche per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese; Economia di prossimità, commercio e artigianato; Politiche attive per il lavoro; Formazione professionale.

SEBASTIANO LEO

Assessore al Bilancio e al Personale

Deleghe: Bilancio e finanza regionale; Personale; Affari generali e appalti; Performance e valutazione; Digitalizzazione interna; Patrimonio; Provveditorato.

MARINA LEUZZI

Assessore all’Urbanistica e alla Casa

Deleghe: Urbanistica e pianificazione territoriale; Città pubblica e spazi collettivi; Edilizia Residenziale Pubblica; Rigenerazione urbana e territoriale; Politiche per l’accesso alla casa e l’abitare; Aree interne; Politiche per il paesaggio; Politiche per il mare e la costa.

SILVIA MIGLIETTA

Assessore alla Cultura e alla Conoscenza

Deleghe: Politiche culturali; Sostegno alle industrie culturali e creative; Patrimonio culturale materiale e immateriale; Biblioteche, teatri, archivi e luoghi della cultura; Politiche scolastiche; Diritto alla Studio; Residenze universitarie; Politiche per l’Università e la Ricerca; Educazione civica e affettiva; Accessibilità culturale e formazione dei pubblici; Pace; Politiche di genere; Diritti civili; Partecipazione; Politiche migratorie; Legalità e Antimafia sociale.

FRANCESCO PAOLICELLI

Assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo Rurale

Deleghe: Sviluppo rurale; Agricoltura e zootecnia; Filiere agro-alimentari; Agro-ecologia; Gestione dell’acqua in agricoltura; Foreste e silvicoltura; Tutela del suolo agricolo; Biodiversità agricola; Sicurezza rurale; Promozione delle tipicità agro-alimentari; Politiche del Cibo.

DONATO PENTASSUGLIA

Assessore alla Salute e al Benessere

Deleghe: Programmazione sanitaria regionale; Sanità territoriale; Prevenzione; Stili di vita; Sanità digitale; Integrazione socio-sanitaria; Benessere animale

RAFFAELE PIEMONTESE

Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità

Deleghe: Pianificazione della mobilità regionale; Trasporto Pubblico Locale; Mobilità sostenibile; Intermodalità ed integrazione tariffaria; Infrastrutture per la mobilità; Logistica e merci; Lavori pubblici; Risorse idriche e Autorità idraulica; Portualità e retroporti; Aeroporti; Sicurezza stradale; Mobilità scolastica e universitaria; Demanio; Difesa del suolo e rischio sismico.

GRAZIAMARIA STARACE

Assessore al Turismo e alla Promozione

Deleghe: Politiche per il turismo e la promozione; Sostegno all’industria turistica; Destinazioni turistiche; Turismo sostenibile; Regolazione dei flussi; Turismo culturale e rurale; Turismo lento e cammini; Eventi strategici a valenza turistica; Cooperazione internazionale.

