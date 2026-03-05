Puglia, avviato un confronto sulle coste e le spiagge con le Università e i centri di ricerca

BARI (ITALPRESS) – Si è tenuto ieri a Bari un incontro promosso dall‘Assessorato regionale all’Urbanistica con delega a Coste e Mare, insieme alle Università e i Centri di ricerca del territorio, che rappresenta l’avvio di un percorso più ampio di collaborazione strutturata con il mondo della ricerca. Ma è anche un primo confronto sulle azioni messe in campo in queste settimane sul tema delle coste, dell’erosione e della revisione delle linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge.

L’obiettivo a lungo termine è di pensare e programmare una gestione integrata della fascia costiera. L’incontro ha consentito di raccogliere osservazioni e contributi qualificati, nonché di mettere a fuoco le criticità sulla gestione sostenibile delle coste e del litorale.

L’appuntamento di oggi segna l’inizio di un metodo di lavoro che l’Assessorato intende consolidare nel tempo: un tavolo di confronto stabile e permanente che coinvolga non solo Università e centri di ricerca, ma anche Comuni, enti territoriali, amministrazioni competenti, operatori del settore e tutti gli attori impegnati nella gestione delle coste e delle spiagge.

L’obiettivo è costruire uno spazio strutturato di dialogo e coordinamento, capace di accompagnare in modo continuativo le scelte regionali e di favorire una visione unitaria e integrata del litorale.

“Ringrazio le università e i centri di ricerca per il contributo di alto profilo offerto oggi e per la disponibilità al confronto – ha dichiarato a margine l’assessora regionale con delega alle Coste e Mare, Marina Leuzzi -. Vogliamo costruire una strategia che sia il risultato di un percorso partecipato, fondato su basi tecnico-scientifiche solide e condivise. La gestione delle coste e delle spiagge non riguarda soltanto la stagione estiva: è un tema che incide sulla stabilità sedimentaria delle nostre coste, sull’equilibrio morfologico degli arenili e sulla capacità di preservare nel tempo un patrimonio naturale che rappresenta anche una risorsa economica strategica. Programmare in modo integrato significa tutelare l’ecosistema costiero e garantire al contempo la fruibilità e la valorizzazione degli spazi”.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).