BARI (ITALPRESS) – “Il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione della Regione Puglia per gli anni 2026-2028”. Lo comunica l’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati. “Un passaggio fondamentale, che certifica la regolarità dei conti e la correttezza del percorso seguito dalla Giunta. Il bilancio è per la PA ciò che è il respiro per l’uomo: è l’atto più ordinario, dovuto e indispensabile che ci sia, e perciò non assoggettato alle limitazioni previste dalla Corte costituzionale sui tempi di approvazione oltre la scadenza della legislatura e in attesa dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Non a caso la mancata approvazione nei termini previsti dalla legge genera stati di eccezione non auspicabili, per i rischi di gravi conseguenze sulle tasche dei cittadini. Nel parere depositato, i revisori hanno sottolineato che: la struttura del bilancio e i suoi allegati rispettano gli schemi previsti dalla legge; gli equilibri finanziari risultano formalmente garantiti, con entrate e spese in equilibrio sia per la parte corrente sia per gli investimenti; i conti sono presentati con chiarezza, coerenza e attendibilità, nel rispetto delle norme nazionali e regionali; la Regione Puglia rispetta i limiti di indebitamento e mantiene la spesa per il personale entro i parametri di legge”.

“Nonostante le difficoltà generali – continua Amati – il bilancio 2026-2028 garantisce, a parere dei revisori, la continuità dei servizi essenziali, in primo luogo la sanità, e conferma la solidità finanziaria della Regione. In pratica significa che il lavoro svolto in queste settimane ha superato il vaglio dell’organo di controllo, il quale ha verificato l’ordine nei conti e la realtà delle previsioni. E di ciò mi sento di dare atto al direttore, ai dirigenti, ai funzionari e al personale tutto dell’Assessorato al Bilancio. In questo momento, condizionato dalla sovrapposizione tra termini per legiferare e appuntamento elettorale, trovo necessario l’esame sollecito del Consiglio regionale, così da consegnare alla prossima amministrazione la possibilità di non avviare il nuovo percorso amministrativo con gravi handicap contabili. È la regola delle famiglie, ove non sono considerati buoni genitori quelli che, nell’attesa del figlio, accettano il rischio di mandare i conti in rovina. Ringrazio i revisori per il loro lavoro di garanzia e trasparenza, che rafforza la fiducia dei cittadini nell’uso corretto delle risorse pubbliche”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).