Darderi al terzo turno degli Us Open, fuori Musetti e Bellucci

IPA88059392 - Lorenzo Musetti of Italy during his first round match on day 3 of the 2026 US Open Tennis Championships, Grand Slam tennis tournament on september 1, 2026 at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, Queens, New York, United States

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si assottiglia la pattuta italiana agli Us Open. Lorenzo Musetti saluta infatti lo Slam newyorkese al secondo turno sconfitto in quattro set per 3-6 6-1 6-2 6-2 dalla wild card australiana Dane Sweeny, al termine di una partita dove più volte è apparso in difficoltà fisicamente. Prosegue il cammino del numero 123 del mondo, che affronterà ora l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 22 del ranking Atp e 21 del seeding, che nel pomeriggio italiano supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4. Niente da fare, invece, per Mattia Bellucci. Il classe 2001 lombardo (95 Atp) cede allo statunitense Taylor Fritz, finalista a Flushing Meadows nel 2024, che si impone in tre set con il risultato di 6-0 6-1 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco. Il tennista di casa, numero 10 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone maschile, affronterà adesso l’argentino Francisco Cerundolo (5-7 7-5 4-6 6-2 6-3 a Struff).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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