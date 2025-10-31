Pubblica amministrazione, Zangrillo: “Avviato l’iter per i rinnovi contrattuali 2025-2027”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha trasmesso oggi all’ARAN l’atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego relativi al triennio 2025-2027, atto propedeutico all’avvio delle trattative sindacali per tutti i comparti e le aree dirigenziali.

“Con l’invio di questo atto – dichiara il Ministro Zangrillo – diamo concretezza all’impegno che il Governo ha assunto: garantire la continuità contrattuale e avviare tempestivamente i rinnovi per il nuovo triennio, evitando i ritardi che in passato hanno indebolito il potere d’acquisto dei dipendenti pubblici.”

Il documento, predisposto in accordo con i comitati di settore e in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce la cornice negoziale generale per la contrattazione collettiva del prossimo triennio. Per la prima volta, l’atto viene adottato all’inizio del periodo contrattuale, grazie alle risorse già stanziate nella legge di bilancio 2025, che coprono non solo il triennio 2025-2027, ma anche quello successivo 2028-2030.

“Abbiamo voluto introdurre un cambiamento strutturale – prosegue Zangrillo – che consente di rendere la contrattazione uno strumento di programmazione, e non più di rincorsa. È un passo avanti nella valorizzazione del lavoro pubblico e nella tutela del merito e della professionalità di chi ogni giorno garantisce i servizi ai cittadini”.

L’atto di indirizzo individua, tra le priorità della contrattazione, la formazione continua, il welfare contrattuale, la valorizzazione della performance, lo sviluppo del lavoro agile e l’introduzione di figure innovative come il Social Media e Digital Manager. Un’attenzione particolare è rivolta all’uso dell’intelligenza artificiale nei processi amministrativi, all’interno di un quadro che garantisca partecipazione, trasparenza e tutela del personale. “La contrattazione collettiva – conclude il Ministro – è una leva strategica per modernizzare la Pubblica Amministrazione, rafforzare la motivazione delle persone e rendere più attrattivo il lavoro pubblico, in linea con la visione di una PA al servizio del Paese”.

