ROMA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione da parte del Ministero Beni e Attività culturali (Mibact) dell’accordo stipulato con la Regione Lazio, oggi entra finalmente in vigore il Piano paesaggistico del Lazio, il cosiddetto Ptpr. Uno provvedimento utilissimo, che ha richiesto un lavoro lungo e condiviso con amministratori locali, operatori economici, associazioni ambientaliste e cittadini e che garantisce regole chiare nella gestione di due importantissimi elementi che vanno coniugati insieme, paesaggio e patrimonio. Il Ptpr oggi diventa lo strumento fondamentale per far ripartire i nostri territori all’insegna di uno sviluppo omogeneo e sostenibile per la nostra Regione e per le sue Comunità”: così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

