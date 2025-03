Prova Nazionale Assoluti, a Lucca trionfano Claudia Rotili e Tommaso Marini

LUCCA (ITALPRESS) – Il campione del mondo Tommaso Marini nel fioretto maschile e Claudia Rotili nella sciabola femminile sono i vincitori della Seconda Prova Nazionale Assoluti di Lucca, con in palio i pass per i Campionati Italiani di Piacenza 2025.

Tra i 130 fiorettisti è salito sul gradino più alto del podio l’iridato di Milano 2023. Tommaso Marini, portacolori delle Fiamme Oro, ha avuto la meglio per 15-11 in finale su Lorenzo Nista dell’Aeronautica Militare, medaglia d’argento. Bronzo per Francesco Pio Iandolo del Centro Sportivo Esercito (battuto 15-11 in semifinale dal vincitore) e Damiano Rosatelli dei Carabinieri (fermato per 15-14 da Nista). Piazzamento tra i migliori otto per l’argento olimpico Filippo Macchi (Fiamme Oro), Giulio Lombardi (Fiamme Gialle), Alessio Di Tommaso (Centro Sportivo Carabinieri) e Tommaso Martini (Carabinieri).

Nella prova di sciabola femminile, da 94 partecipanti, ha primeggiato Claudia Rotili. L’atleta dell’Aeronautica Militare ha superato nell’atto conclusivo, con il punteggio di 15-11, Martina Criscio delle Fiamme Oro, seconda classificata.

Terzo gradino del podio per Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare (superata 15-6 dalla vincitrice) e Mariella Viale delle Fiamme Oro, unica Under 20 tra le “top 8”, che all’ultima stoccata è stata fermata sul 15-14 da Martina Criscio. Subito dopo la zona medaglie, quinta posizione per Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro), sesta Manuela Spica (Fiamme Gialle), settima Giulia Arpino (Fiamme Rosse) e ottava Carlotta Fusetti (Fiamme Gialle). Domani la terza giornata di gare a Lucca: torneranno protagonisti gli atleti della categoria Giovani con le prove di fioretto femminile e sciabola maschile Under 20.

