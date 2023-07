ROMA (ITALPRESS) – Nella Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è stato ricordato, in occasione del 47esimo anniversario della uccisione, avvenuta il 10 luglio 1976, il magistrato Vittorio Occorsio. Per tale evento è stato organizzato un incontro alla presenza degli Ufficiali allievi dell’Arma e dei numerosi studenti che hanno partecipano alla terza Edizione del Progetto “La Giustizia adotta la Scuola” della Fondazione Vittorio Occorsio.

Agli indirizzi di saluto del Generale Claudio Domizi, Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri, sono seguiti gli interventi di Giovanni Salvi, Presidente del Comitato Scientifico e di Lorenzo Guerini, Presidente del Copasir. Le conclusioni sono state affidate a Eugenio Occorsio, Presidente Fvo e a Stefano Lucchini, vicepresidente Comitato Scientifico Fvo.

La Fondazione, che si propone di perpetuare la memoria di chi negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso si impegnò a difesa delle istituzioni democratiche anche a costo della vita, ha trovato una naturale vicinanza nell’Arma dei Carabinieri. Proprio per questo, in collaborazione con la Scuola Ufficiali, è stato realizzato un vasto programma di progetti aventi al centro la memoria e la sua preservazione come presidio di democrazia.

“L’impegno messo in campo anche con la collaborazione delle Forze di Polizia ha reso possibile l’attuazione nelle scuole di percorsi di memoria rigenerativa e ricerca della legalità, resi fecondi dal dialogo costruttivo con gli studenti e dalla testimonianza viva di chi dedica quotidianamente la propria vita al servizio delle persone e delle comunità”, si legge in una nota. Modalità questa, apprezzata dal Ministro, Matteo Piantedosi, che, in un messaggio, ha espresso “la più sincera adesione alle ragioni che sorreggono il progetto educativo della Fondazione Occorsio”.

