ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione

tecnico-amministrativa doganale tra l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano:

è quanto prevede il protocollo siglato oggi nella sede Adm.

“Il governo italiano saluta con favore questa iniziativa di

semplificazione del rapporto doganale. Adm gestisce un ruolo

rilevantissimo per lo Stato. Particolare rilevanza assumono le

attività dell’Agenzia in ambito doganale, che rappresenta

un’eccellenza amministrativa. Per il Governo è importante che i

rapporti con lo Stato Vaticano siano improntati su una

collaborazione proficua”, ha detto il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

Per il direttore dell’Adm, Roberto Alesse, “con la sottoscrizione

del protocollo di intesa si rafforzano le relazioni bilaterali tra l’Italia e la Santa Sede. Nel corso degli anni, Italia e Città del Vaticano si sono impegnate per garantire che le operazioni doganali si svolgessero in modo efficiente e sicuro.

Le normative internazionali – ha spiegato – si sono evolute, in quanto soggette a continue modifiche: l’Italia ha partecipato attivamente alla creazione dell’Unione doganale europea del 1968 e le successive riforme hanno reso necessario un costante aggiornamento delle pratiche doganali. Nuove problematiche – ha aggiunto – richiedono risposte condivise: in questo contesto normativo, il protocollo fornisce una nuova cornice operativa”.

L’obiettivo del protocollo siglato oggi, nell’anno del Giubileo, è “dare impulso significativo all’interscambio ai nostri sistemi. Si tratta di un segno tangibile di come la collaborazione tra i nostri due Stati possa crescere”, ha concluso Alesse.

Il Protocollo è corredato da due allegati tecnici che attengono

alla organizzazione di un programma di formazione in materia

doganale e, all’introduzione, in via sperimentale, di una

procedura telematica che semplifica e rende più efficiente la

modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie.

Per il presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Cardinale Fernando Vèrgez Alzaga, “il protocollo concretizza e migliora il dialogo tra Italia e Vaticano, a beneficio delle procedure doganali adottate. E’ sempre più necessario che le Dogane e il Governatorato collaborino per

favorire lo snellimento della burocrazia e migliorare le procedure”. Il segretario generale del Governatorato dello Stato

della Città del Vaticano, suor Raffaella Petrini, ha sottolineato

che “Adm sta collaborando attivamente con il Vaticano su questioni importanti come la sicurezza e le procedure doganali. Il protocollo è uno strumento fondamentale per migliorare

ulteriormente la partnership e prevenire i reati e favorire la

libera circolazione di beni e persone. E’ necessario ampliare la

trasformazione digitale delle banche dati”.

