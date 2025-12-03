Protezione Civile Venezia Terraferma, oltre 25mila ore di servizio in un anno

VENEZIA (ITALPRESS) – Oltre 25mila ore di servizio in un anno. È il bilancio dell’attività del gruppo comunale di Protezione Civile Venezia Terraferma, che confermano una presenza costante sul territorio e un ruolo chiave nella gestione di eventi, prevenzione e addestramento. Il totale delle ore, 25.140, fotografa un impegno imponente, distribuito tra operatività durante i grandi eventi (7.426 ore, 29%), attività logistica (6.608 ore, 26%), formazione e addestramento (3.671 ore, 15%), interventi in emergenza (2.788 ore, 11%) – molti dei quali concentrati sull’alluvione del 21 agosto – e attività di studi e prevenzione (2.333 ore, 9%), comprese le iniziative con le scuole e la partecipazione alla campagna “Io Non Rischio”. Completano il quadro le 1.845 ore dedicate alle riunioni operative e le 649 ore di attività gestionale. Il dato complessivo, che fa riferimento al periodo 1 settembre 2024 – 31 agosto 2025, è in linea con gli anni precedenti, con una nota positiva: le ore emergenziali diminuiscono, mentre crescono quelle in fase di esercitazione, segno di una maggiore attenzione alla preparazione preventiva. Durante l’assemblea annuale, riunita nella serata di martedì 2 dicembre, è emersa però una criticità non più rinviabile: l’età media del gruppo continua a salire. Oggi quasi due terzi dei volontari ha superato i 60 anni. Una tendenza che, avvertono i responsabili, rende urgente coinvolgere nuove generazioni, studenti e giovani, “perché il futuro della Protezione Civile dipende dalla loro partecipazione”

L’assemblea è stata aperta dal responsabile della Protezione Civile del Comune di Venezia, Francesco Vascellari, che ha introdotto i lavori. A seguire sono intervenuti i responsabili delle principali aree operative: Massimo Masnada, alla guida del Gruppo Terraferma; Alberto Bovo, responsabile operativo; Paolo Guzzon, referente per la logistica; Paolo Ziero, responsabile dell’area Studi e Prevenzione; Laura Ariani, responsabile del Settore Segreteria. La seduta è poi proseguita con le relazioni dei referenti dei diversi Nuclei della struttura: Renato Fabris per il Nucleo Cucina, Salvatore Liuzza per il Nucleo Disinfestatori, Gianpiero Pelegatti per le Attività Acquee, Sandro Gallo per il Nucleo Ripristino Ambientale e Motoseghisti, Vincenza Elegante per il Nucleo Sanitario e Marco Lattanzio per i Servizi Informatici e le Radiocomunicazioni. “La passione, la competenza e la dedizione degli operatori sono indispensabili non solo per gestire le emergenze, ma anche per diffondere la cultura della protezione civile tra i cittadini” il ringraziamento del vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Andrea Tomaello.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

