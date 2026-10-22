Protesta tir, Giani “Il Governo prenda esempio dalla Toscana”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Certo che sono preoccupato”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a chi gli ha chiesto se sia preoccupato dal proseguimento della protesta degli autotrasportatori per il caro carburante, che sta avendo i primi effetti negli ultimi giorni anche in Toscana, con la carenza o assenza di alcuni prodotti commerciali del cosiddetto settore ‘fresco’, come frutta e verdura.

“Si tratta di essere molto vicini anche a quello che è il senso costruttivo delle proteste, come ho fatto io ieri l’altro con gli agricoltori, con i quali abbiamo cercato di dare delle risposte attraverso un supporto che può nascere da nostre normative o da nostri aiuti, e di calmare un po’ questa situazione. Io spero che il governo faccia quello che abbiamo fatto noi in Toscana e l’unico modo attraverso il dialogo per ritornare alla normalità” ha concluso Giani.

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