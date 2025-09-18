Protesta dei pro Pal al Consiglio comunale di Milano, interrotta la seduta

MILANO (ITALPRESS) – Oggi pomeriggio una protesta pro Palestina ha interrotto la seduta del Consiglio comunale di Milano. Alcuni attivisti che occupavano le sedute dell’Aula di Palazzo Marino riservate al pubblico hanno interrotto i lavori urlando “Palestina libera” e “Stop genocidio” e mostrando le bandiere palestinesi. Hanno anche chiesto al Comune di “interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv”. A quel punto, la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, ha sospeso la seduta e ha chiesto che gli attivisti fossero accompagnati fuori dal’Aula. Il Consiglio e’ poi ripreso pochi minuti dopo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).