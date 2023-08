Proseguono operazioni di spegnimento incendi vegetazione nel sanremese

LA SPEZIA (ITALPRESS) - Dopo quattro giorni, proseguono le operazioni di spegnimento nel sanremese, in provincia di Imperia, degli incendi di vegetazione a Badalucco e Ceriana: sono sotto controllo e attualmente in fase di bonifica i fronti di fiamma. Al momento sono sette le squadre di vigili del fuoco al lavoro, dall’alba di oggi due Canadair in volo. tvi/gsl