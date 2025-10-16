Proseguono i controlli della Polizia locale, sequestrati oltre 1.200 articoli non conformi

VENEZIA (ITALPRESS) – Prosegue l’attività di vigilanza del Nucleo Attività produttive della Polizia locale di Venezia, impegnato quotidianamente nei controlli alle attività commerciali del centro storico e delle isole, con particolare attenzione alle aree a maggiore afflusso turistico. Nella giornata odierna gli agenti hanno effettuato un’operazione di verifica nell’area adiacente al Ponte di Rialto, finalizzata all’accertamento del rispetto delle normative sul commercio su suolo pubblico. Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui occupazioni abusive di suolo pubblico e modalità espositive non conformi alle disposizioni regolamentari. A seguito delle violazioni accertate, il personale ha proceduto al sequestro amministrativo di 1.220 articoli privi della regolare etichettatura. I prodotti sequestrati risultavano sprovvisti delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente, come la composizione dei materiali impiegati, potenzialmente dannosi per la salute, l’indicazione del Paese d’origine, la denominazione commerciale e la ragione sociale del produttore o dell’importatore. Tali carenze rendono la merce non idonea alla commercializzazione, poiché priva delle garanzie minime di trasparenza e sicurezza per il consumatore.

Sempre nella stessa giornata, il medesimo personale ha inoltre eseguito la chiusura coattiva di un chiosco-edicola in Fondamenta Nuove, a seguito dell’accertamento di reiterate occupazioni abusive di suolo pubblico. Il provvedimento è stato formalizzato mediante verbale amministrativo e comporta l’interdizione dell’attività. L’operazione si inserisce nel più ampio programma di controlli avviato dalla Polizia locale a tutela del decoro urbano, della legalità e della sicurezza dei consumatori, che proseguirà nei prossimi giorni in tutto il territorio comunale. Nei giorni scorsi, il Nucleo Pronto impiego ha anche accertato le prime due violazioni dell’ordinanza sindacale n. 781/2025 “anti movida molesta”, relativa al rispetto degli orari di chiusura per gli esercizi artigianali del centro storico. In quell’occasione sono stati sanzionati due punti vendita di pizza al taglio e kebab nella zona della Toletta, risultati aperti oltre l’orario consentito, con la presenza di clienti all’interno. Le violazioni sono state contestate ai titolari ai sensi delle disposizioni previste dall’ordinanza.

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).