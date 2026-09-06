Proseguono i controlli antidroga dei Carabinieri a Roma, altri 11 arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo 11 arresti in diversi quartieri della Capitale, dalla periferia est al centro storico, fino all’area del litorale, sequestrando complessivamente centinaia di grammi tra cocaina, crack, hashish e marijuana, oltre a diverse migliaia di euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’operazione, svolta seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni si sono sviluppate nei diversi quartieri della città con l’impiego di Carabinieri in divisa e soprattutto in borghese.

– foto di repertorio ufficio stampa Carabinieri –

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