Prosegue il recupero dei campeggiatori bloccati in Valle Argentera

TORINO (ITALPRESS) - Evacuati con due elicotteri dei vigili del fuoco, uno proveniente dal reparto volo di Torino e l'altro da quello di Varese, i 153 campeggiatori che erano rimasti bloccati per le frane in Valle Argentera. Al momento sono in corso ricognizioni a terra da parte del team speleo alpino fluviale del Corpo nazionale e di personale del Soccorso Alpino per verificare l'eventuale presenza di ulteriori persone da evacuare nelle aree isolate dai cedimenti. tvi/gsl