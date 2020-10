Nonostante tutto, contro ogni difficoltà, all’insegna della passione per lo sport. E’ con questo animo che la Federazione Italiana Scherma e “Kinder Joy of Moving” hanno ideato la campagna digital “Pronti? A voi!”, che si sviluppa sui canali social federali. La campagna, promossa nel periodo di riavvio della stagione ed in concomitanza con il rinnovo della partnership tra la FederScherma ed il progetto di responsabilità sociale del gruppo Ferrero, ha come obiettivo quello di supportare le società schermistiche di tutto il territorio nazionale, ponendo l’accento sull’entusiasmo, sulla passione e sull’energia che i club italiani stanno dimostrando di avere nell’affrontare la ripartenza in questo momento delicato, nel pieno rispetto dei protocolli previsti. Ecco perchè il fotografo Augusto Bizzi è andato in giro in alcune delle società “simbolo” della ripartenza: dalla Scherma Bergamo, al Club Scherma Jesi, quindi al Frascati Scherma, allo storico Fides Livorno, passando dall’AS Udinese sino al Club Scherma Palermo.

Un “giro d’Italia” volto a fotografare la ripresa dell’attività schermistica dopo i lunghi mesi del lockdown e soprattutto per condividere i sorrisi di chi, con un carico di speranza, torna nuovamente in pedana. Testimonial d’eccezione della campagna saranno anche alcuni atleti plurititolati e che, oggi, sono anche genitori. Si tratta di Paolo Pizzo, Mara Navarria, Diana Bianchedi, Giovanna Trillini e Valerio Aspromonte che, assieme ai loro figli, ricorderanno alle famiglie che hanno già iscritto i loro figli a scherma, ma anche a coloro che sono potenzialmente interessati, i motivi per cui scegliere la nostra disciplina come sport da far praticare ai figli. “Le difficoltà non mancano ma la scherma c’è ed è in prima linea – commenta il Presidente federale, Giorgio Scarso -. Da più parti d’Italia riceviamo segnali di difficoltà, legati non solo all’impiantistica, ma anche segnali di grande entusiasmo e di forte voglia di riprendere il percorso interrotto. Questo dimostra come ci sia una grande passione per la scherma ed un entusiasmo che spetta a noi assecondare, ma anche condividere. Ecco perchè, grazie a Kinder Joy of Moving, abbiamo ideato la campagna “Pronti? A voi!”, perchè vorremmo che la famiglia della scherma italiana prendesse come spunto l’esempio di alcune società, quale stimolo per affrontare ogni difficoltà e ripartire. Allo stesso modo, ci rivolgiamo alle famiglie attraverso dei testimonial d’eccezione, consapevoli che oggi – come mai prima d’ora – ricevere la fiducia di una famiglia rappresenta una responsabilità ancora maggiore rispetto al solito. Ma la scherma è pronta a sostenerla ed a non deludere”.

(ITALPRESS).