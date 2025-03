Progetto Reward, stakeholder regionali a confronto

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna ha organizzato questa mattina un incontro per presentare agli stakeholder regionali lo stato di avanzamento del progetto Reward, finanziato nell’ambito del progetto Interreg Europe con l’obiettivo di migliorare le capacità dei territori di creare le condizioni per trattenere e attrarre lavoratori della conoscenza e competenze per lo sviluppo locale, attraverso il confronto tra le esperienze di diverse regioni europee.

Il progetto, avviato ad aprile 2024, avrà una durata di 4 anni e coinvolge partner provenienti da Finlandia (capofila), Italia, Croazia, Portogallo, Irlanda, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca.

Nel corso della mattinata sono stati illustrati i risultati del primo evento interregionale, ospitato dalla Sardegna nel novembre scorso e focalizzato sul rafforzamento della collaborazione tra università e industria. Sono emerse in particolare, quali “best practice” in grado attrarre talenti e investimenti, il progetto Aria di Carbosulcis che prevede la riqualificazione di aree minerarie per la ricerca scientifica avanzata, un’iniziativa di Sotacarbo per lo sviluppo di impianti industriali a basse emissioni e una soluzione innovativa promossa dal CRS4 (Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna).

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il secondo evento interregionale che si terrà a Varsavia dal 3 al 5 giugno prossimo e sarà incentrato sull’imprenditorialità e il supporto alle imprese come strumenti per attrarre e trattenere lavoratori della conoscenza.

Al meeting polacco potranno partecipare, assieme alla delegazione regionale, tre stakeholder locali che avranno l’occasione di condividere le proprie esperienze con i partner europei. Al confronto odierno erano presenti e sono intervenuti attivamente rappresentanti di Aspal, Carbosulcis, Confapi, Confartigianato, CRS4, Sardegna Film Commission, Legacoop Sardegna, Nodi, Opificio Innova, Sotacarbo, Uniolbia e l’assessora alla Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e rigenerazione urbana del Comune di Sassari, Maria Francesca Fantato.

