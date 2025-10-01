MILANO (ITALPRESS) – TopNetwork guida il progetto kAIra – Kit for Augmented Infrastructure Reality Assistance, un’iniziativa di ricerca che punta a trasformare il modo in cui vengono ispezionate e monitorate le infrastrutture civili e che integrerà Digital Twin, realtà aumentata e intelligenza artificiale per rendere le attività di controllo delle non conformità più efficienti, sicure e tracciabili.

Il progetto è stato ammesso e co-finanziato da Regione Lombardia attraverso il bando Collabora & Innova. kAIra rappresenta un investimento significativo in innovazione tecnologica e collaborazione tra imprese e centri di ricerca. Al fianco di TopNetwork collaborano partner come Storelink, CSMT e ACOMA, unendo competenze e visioni.

Con kAIra, TopNetwork “conferma la sua vocazione all’innovazione e alla creazione di soluzioni digitali capaci di migliorare la vita delle persone e la sicurezza delle comunità”.

TopNetwork è una tech company fondata nel 2003 da un gruppo di professionisti uniti dalla passione per l’informatica. Si distingue per un forte orientamento alla valorizzazione delle persone e per l’eccellenza professionale dei propri team. Accompagna i clienti con competenza e passione nei percorsi di Trasformazione Digitale, promuovendo l’etica del lavoro, il raggiungimento degli obiettivi e relazioni autentiche con i partner. L’innovazione tecnologica e la condivisione delle idee sono al centro della sua visione. L’obiettivo è rendere la trasformazione digitale accessibile e sostenibile, integrando soluzioni all’avanguardia per migliorare la vita delle persone e delle comunità. TopNetwork guarda al futuro con l’ambizione di trasformare l’innovazione in uno stile di vita.

StoreLink, fondata nel 2009, opera come System Integrator nei settori ICT, Cyber Security, sviluppo software, Air Traffic Management (ATM) e sale di controllo. Grazie a una notevole espansione negli ultimi anni, l’azienda – spiega la nota – ha diversificato il suo portfolio, specializzandosi nello sviluppo di soluzioni software, sistemi per la gestione energetica e manutenzione predittiva basata su AI, oltre a chatbot, assistenti virtuali e soluzioni di elaborazione del linguaggio naturale”.

CSMT Innovation Hub sviluppa progetti di innovazione sostenibile mettendo in connessione aziende, centri di ricerca, università, associazioni e istituzioni in un ecosistema che moltiplica la collaborazione e accelera l’innovazione, trasformando idee in soluzioni concrete e sostenibili. E’ un Centro di Ricerca nella forma di consorzio pubblico- privato no profit, nato a Brescia nel 2006 con l’obiettivo di generare valore per il territorio e la collettività. All’interno dell’Hub operano oltre 50 realtà tra PMI, start-up, spin-off e innovation center di grandi aziende. CSMT è inoltre la sede dei laboratori dell’Università degli Studi di Brescia, CNR ed Enea. Attraverso il trasferimento tecnologico, il project funding e l’housing & contaminazione, favorisce l’innovazione finalizzata alla sostenibilità economica, ambientale e sociale.

ACOMA è una realtà specializzata in soluzioni tecnologiche e servizi di consulenza IT. L’azienda affianca organizzazioni pubbliche e private nell’adozione di strumenti digitali innovativi, offrendo competenze trasversali che spaziano dallo sviluppo software alla sicurezza informatica, con un approccio orientato alla qualità e ai risultati.

