ROMA (ITALPRESS) – I progetti “Vola con Noi 2.0” e “+ Badminton x Tutti” portati avanti dalla Federazione italiana Badminton attraverso il finanziamento di Sport e Salute hanno l’obiettivo di fare aumentare gli utenti della pratica sportiva. Dal progetto dedicato ai più giovani continua il racconto delle diverse realtà impegnate nei progetti federali. La prossima tappa è a Aci Catena, comune etneo, storico club della realtà nazionale del Badminton. Sono arrivati spinti dalla curiosità e persino da un pizzico di timore, mentre oggi sono felici di aver imparato un nuovo gioco, crescendo, e allo stesso tempo offrendo spunti ai loro allenatori per migliorare ulteriormente l’offerta formativa. Sono i ragazzi dell’ASD Gymnase di Aci Catena, Catania, società presieduta da Salvo Sciuto. Andare avanti, insieme, spalla a spalla. In fin dei conti “Vola con noi 2.0” è questo e, in questa parte di Sicilia non proprio florida ma sempre affamata di sport, il compito è stato affidato al giovane tecnico del Gymnase, Andrea Franceschino. Quella del badminton, fondata tra gli altri dal padre Fabio Franceschino, è una delle sezioni più giovani della società polisportiva fondata negli anni ’80. “Vola con noi 2.0” è una pagina ulteriore, “grazie alla quale – spiega Andrea – abbiamo ottenuto un buon riscontro. Qualche difficoltà per gestire i turni di allenamento visto che non abbiamo molti spazi, ma si fa di necessità virtù e i problemi di abbondanza non ci spaventano. Anzi… E comunque parlano i ragazzi: tutti contenti, per la serenità dei genitori”.

Il badminton è un successo tra i più giovani (e non solo), “chi si avvicina per la prima volta, come in questo caso, resta colpito da questo gioco tanto diverso da altre discipline magari praticate in passato e viene conquistato dalla sua valenza ludica. Sia nella sua forma individuale, sia quando crea gruppo. E’ proprio l’aspetto aggregante del badminton che ci facilita e ora stiamo distribuendo i ragazzi in base alle fasce d’età. Fuori dalla palestra c’è poi la promozione nelle scuole, con tanti giochi propedeutici al nostro sport in cui ci si sfida e si cambia frequentemente compagno di giochi”. C’è tempo per la fase agonistica, “che successivamente sarà importante per affrontare l’eventuale problema dell’abbandono e per la crescita stessa dei praticanti, i quali, acquisito un buon livello, si potranno confrontare fuori dal nostro club. Nel frattempo, nei singoli allenamenti cerchiamo di variare costantemente gli esercizi da svolgere. Dunque offrire stimoli: per la competizione, per la trasferta, per la scoperta continua”.

“Cosa significa lavorare ad Aci Catena? Anzitutto – risponde Andrea Franceschino in un’intervista rilasciata alla FIBa -tenendo conto che il nostro è un piccolo comune e dunque senza chiedere certo quote elevate. Ma le spese ci sono e iniziative come “Vola con noi” diventano importanti per realtà come la nostra”. In passato, Gymnase ha avuto anche due squadre nella massima serie. “Fasti da rinverdire? Può darsi, ma fino a quel momento “punteremo ancora ad agevolare la crescita dell’utenza, per portare più giocatori e giocatrici possibili, giovani e master, sul campo. E quindi a divertirsi”.

– foto ufficio stampa FIBa –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]