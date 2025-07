Progetto Arca e JTI Italia, 25.000 pasti distribuiti nei primi sei mesi del 2025

MILANO (ITALPRESS) – Oltre 25 mila pasti distribuiti alle persone senza dimora di Padova e Bari e circa 1.800 spese gratuite erogate alle famiglie in difficoltà di Milano: sono questi i numeri principali dei progetti nati dalla collaborazione tra JTI Italia e Fondazione Progetto Arca nei primi sei mesi del 2025.

Un rapporto solido quello tra le due realtà, che da oltre dieci anni si traduce in aiuti concreti per le persone più vulnerabili e che anche quest’anno si conferma attraverso risultati tangibili e diffusi sul territorio. Aiuti che trovano forma concreta nelle azioni quotidiane delle Cucine Mobili di Padova e Bari, food truck attrezzati che soltanto nel primo semestre del 2025 hanno distribuito oltre 25 mila pasti alle persone senza dimora che vivono per strada: 4.780 colazioni e 4.900 pasti caldi a Padova, 8.566 colazioni e 8.315 pasti a Bari. Nati durante la pandemia per rispondere alla chiusura delle mense, questi foodtruck, attrezzati con forni, frigo e bollitori, percorrono oggi le due città italiane offrendo pasti caldi e completi. Alla base del progetto c’è un principio semplice ma potente: andare incontro a chi ne ha più bisogno come primo passo per instaurare una relazione di aiuto. Lo stesso impegno, a Milano, si traduce invece in progetti di accoglienza e sostegno.

Nei primi sei mesi del 2025, nel market solidale di Viale Bodio sono state distribuite 1.800 spese a 212 nuclei familiari in difficoltà, segnalati dai servizi sociali. Il market, attivo da luglio 2023 grazie al contributo di JTI Italia, accoglie ogni mese fino a 150 famiglie, che possono così fare la spesa a titolo gratuito, utilizzando un’ apposita tessera. Inoltre nel medesimo stabile del Market Solidale, è stato realizzato uno dei progetti di housing sociale, sostenuto sempre da JTI Italia e altre realtà imprenditoriali. Questo edificio, completamente ristrutturato in ogni sua parte, dal luglio 2024 mette a disposizione 10 appartamenti per persone e famiglie in emergenza abitativa, alle quali viene anche fornito il supporto di un’equipe multidisciplinare di Progetto Arca.

La collaborazione tra le due realtà non si limita però alle iniziative “in strada”, ma entra direttamente negli uffici, grazie alle attività di volontariato aziendale svolte dalle persone di JTI: dal guardaroba solidale alla creazione di pacchi alimentari e di generi di prima necessità, fino al rifornimento del market solidale, sono oltre 100 le ore dedicate dai dipendenti alle diverse iniziative di solidarietà. Inoltre dallo scorso settembre, all’interno degli uffici di JTI sono state posizionate alcune scatole per la raccolta di abiti usati; un gesto concreto e partecipato che permette di offrire un aiuto diretto a chi si trova in difficoltà, rafforzando un percorso condiviso che integra responsabilità sociale e partecipazione attiva.

