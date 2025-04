Progettava attentato in Italia, affiliato Isis fermato in Calabria

CATANZARO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato, su richiesta della Procura di Catanzaro, ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino tunisino, residente a Cosenza, ritenuto appartenente all'Isis, con il ruolo di organizzatore. Il fermo è stato eseguito dalla sezione Antiterrorismo della Digos di Catanzaro, unitamente a personale della Digos di Cosenza e della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno. L'uomo, che si professava Salafita - Takfira, era ricercato nel paese di origine "per essere stato coinvolto in attività terroristiche e si era determinato al compimento nel prossimo futuro di un atto terroristico in Italia", spiegano gli inquirenti. fsc/mca2 Fonte video: Polizia di Stato