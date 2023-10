Produzione industriale in lieve crescita ad agosto

ROMA (ITALPRESS) - In lieve crescita ad agosto la produzione industriale, che recupera solo in piccola parte il calo del mese precedente grazie all’andamento positivo dei beni di consumo. Moderata risalita anche su base trimestrale. Lo rileva l'Istat, precisando che in termini tendenziali l'indice complessivo è invece in diminuzione ad agosto, per il settimo mese consecutivo. In flessione pure gli indici relativi ai principali raggruppamenti di industrie, con l'eccezione dei beni strumentali. sat/gsl