Milano, bimba di 2 anni muore all’ospedale Buzzi dopo il trasferimento d’urgenza da Rho

MILANO (ITALPRESS) – Una bambina di 2 anni è morta nella notte all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano, dove era stata trasferita d’urgenza dal pronto soccorso di Rho. La piccola era stata portata ieri pomeriggio dai genitori per dolori addominali, apparentemente legati a una condizione di costipazione. Nel corso delle ore le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, fino all’arresto cardiaco. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Su disposizione della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia, Ats Città Metropolitana di Milano ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate nel caso della bambina di due anni deceduta ieri all’ospedale ‘Vittore Buzzi’ di Milano.

La paziente era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al Pronto soccorso dell’Ospedale di Rho (Milano) e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza all’ospedale ‘Buzzi’ di Milano, dove è deceduta.

“Si tratta di un evento estremamente doloroso – dichiara l‘assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica”.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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