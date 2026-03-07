Primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, Rocca: “Traguardo significativo, grande soddisfazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando con determinazione per rafforzare la rete della donazione e dei trapianti nel Lazio e il primato raggiunto all’ospedale ‘Dono Svizzero’ di Formia va esattamente in questa direzione: il primo prelievo di tessuto osseo da donatore vivente realizzato nella provincia di Latina, infatti, rappresenta un traguardo significativo ed è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un intervento che testimonia la qualità della sanità del nostro territorio e la professionalità delle équipe mediche e sanitarie coinvolte. Il gesto di grande generosità del donatore dimostra quanto sia importante continuare a promuovere la cultura della donazione, che consente di offrire nuove possibilità di cura a molti pazienti. Ringrazio l’équipe dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’ospedale di Formia, la direzione sanitaria e tutto il personale coinvolto per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a servizio dei cittadini. La Regione Lazio continuerà a sostenere e valorizzare queste esperienze di eccellenza, perché rafforzare la cultura della donazione significa costruire una sanità sempre più solidale, efficiente e vicina alle persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

