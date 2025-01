BARI (ITALPRESS) – Si è tenuto a Bari, nella Sala Di Jeso della Presidenza della Regione, il primo incontro del Comitato Tecnico del Centro di Competenza regionale per l’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione. Hanno partecipato alla riunione il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e il direttore del Dipartimento per la transizione digitale Cosimo Elefante. Per la Regione Puglia presenti, inoltre, Maria Conte (RTD del Consiglio regionale), Fabio Di Fonte (consigliere del presidente), Morena Ragone (Supporto giuridico specialistico dell’Ufficio Transizione Digitale della Giunta regionale). In rappresentanza dell’ambito accademico hanno partecipato Agostino Marengo (Università di Foggia), Luigi Patrono (Università del Salento), Angela Lombardi (Politecnico di Bari), Paolo Pardolesi (Dipartimento Jonico Università di Bari). Sono intervenuti da remoto Mario Nobile (direttore generale Agid) e Francesco Surico (direttore generale InnovaPuglia).

“Si è riunito per la prima volta il Centro Regionale per l’intelligenza artificiale – ha dichiarato il presidente Emiliano -. Questo nuovo organismo rappresenta un passo fondamentale verso l’introduzione di una tecnologia destinata a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la pubblica amministrazione. E’ più facile redigere atti che non sbaglino nella citazione delle leggi e nella loro applicazione? E’ più facile per i cittadini parlare con l’intelligenza artificiale di una regione anzichè con il suo ufficio relazioni col pubblico? Domande molto importanti che cercheremo di analizzare e a cui, se possibile, cercheremo di dare risposte per quella che è la nostra scienza e coscienza”.

“I dati e le opportunità dell’intelligenza artificiale servono a migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e costruire delle sinergie con tutti gli attori di ricerca e sviluppo del territorio, per far sì che l’impatto riguardi il miglioramento della pubblica amministrazione ma non solo quella regionale – ha aggiunto l’assessore Delli Noci -. L’obiettivo è provare ad allargare in ogni singola area del territorio, coinvolgendo anche le amministrazioni periferiche e provando a costruire momenti di confronto, formazione, conoscenza. L’abbiamo fatto già con accordi con imprese dal punto di vista strategico e con l’obiettivo di arrivare a costruire una legge sull’intelligenza artificiale, per far sì che i vantaggi siano realmente diffusi e che la Regione Puglia abbia un indirizzo politico strutturato legislativo”.

“Il Centro si pone l’obiettivo di creare un ambiente di sperimentazione per valutare i benefici e le sfide dell’adozione dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. In collaborazione con le Università del territorio, con l’Agenzia per l’Italia Digitale e con gli altri componenti del centro, esploreremo come l’IA possa contribuire a rendere i servizi pubblici più efficienti, personalizzati e accessibili ai cittadini”, ha dichiarato Cosimo Elefante.

I lavori del Centro proseguiranno con l’approvazione del regolamento interno di funzionamento, la definizione degli obiettivi e la calendarizzazione delle attività.

