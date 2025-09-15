Primo giorno di scuola, Meloni agli studenti: “Vivetela con entusiasmo e coraggio”

ROMA (ITALPRESS) – “Un augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti. La scuola è il luogo dove si costruisce il futuro dell’Italia: vivetela con entusiasmo e coraggio. Buon rientro a scuola a tutti gli studenti”. Così sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
