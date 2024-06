LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Primo concerto in assoluto per Ed Sheeran a Malta: un pubblico da record, circa 34mila persone, ha assistito ieri sera allo show nel parco di Tà Qali del celebre cantautore inglese. “Questa è la mia primissima volta a Malta e sono così felice di essere qui”, ha detto, aprendo il concerto con “Castle on the Hill”, accompagnato da uno spettacolo di luci e fuochi d’artificio. Sheeran ha portato il pubblico in un vortice di successi dalla sua serie di album Mathematics. Tra un brano e l’altro ha parlato della sua carriera musicale e delle sue esperienze personali, dal frequentare i pub in Inghilterra dove “a nessuno importava” al “viaggiare per il mondo”.

Sheeran ha coinvolto il pubblico durante tutto il concerto con canzoni come “Give Me Love”, “Lego House” e “Galway Girl”.

Un momento particolarmente emozionante è stato quando ha parlato della morte del suo migliore amico nel 2022, prima di introdurre la canzone “Eyes Closed”. “Mi sono accorto solo quando ho messo la terra sulla sua tomba che non sarebbe tornato a casa”, ha ricordato.

Uno dei momenti salienti è stato un medley di canzoni come “River”, “Beautiful People” e “I Don’t Care”. Un altro pezzo gradito al pubblico è stato “Thinking Out Loud”.

Verso la fine dello spettacolo, durato un paio d’ore, Sheeran è apparso sul palco indossando una maglia da calcio di Malta, descrivendo Malta come un “posto incantevole”, mentre ha detto al pubblico che “è stato un concerto meraviglioso.

