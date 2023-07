ROMA (ITALPRESS) – Al Rally Adriatico, terzo appuntamento del Pirelli Star Rally 4 CIRT e gara conclusiva del Pirelli Star Rally 4 Raceday, primi verdetti stagionali per i protagonisti delle gare su fondo sterrato. Fra i tantissimi piloti che per le loro Peugeot 208 Rally 4 si sono affidati agli specifici pneumatici Pirelli Scorpion il miglior interprete è stato sicuramente il già campione italiano junior Giorgio Cogni che ha dominato sin dal via e non solo fra gli iscritti alla serie Pirelli legata ai sei appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra. Il ventisettenne piacentino ha così rafforzato il proprio primato nella classifica generale stagionale, e ha anche conquistato il principale premio in denaro (4.000 euro) destinato al vincitore del girone d’apertura. Alle sue spalle serrato duello fra il fiorentino Lorenzo Ancillotti e l’aretino Davide Bartolini per una piazza d’onore che a sua volta era decisiva anche per secondo (1.500 euro) e terzo (1.000) premio di girone. Dopo nove prove speciali il verdetto è stato a favore di Ancillotti per un solo secondo! Alle loro spalle, ad appena 12″, Manuele Stella che ha preceduto Alberto Brancadori. Il rally con partenza ed arrivo ad Urbino, rinviato a questa data per l’alluvione di due mesi fa, era anche l’ultimo appuntamento del Challenge Raceday ’22-’23 ed ha visto il netto successo di giornata del ventunenne veneto Davide Pesavento, ma la vittoria finale sia nel challenge che nel Pirelli Star Rally 4 Raceday è comunque andata a Nicolò Marchioro. In questo rally il trentaduenne pilota di Este è stato immediatamente costretto al ritiro da un problema tecnico, ma si è comunque garantito il successo finale, e i relativi premi, grazie alla vittoria e ai due secondi posti nelle gare precedenti. Per Pesavento la soddisfazione del secondo posto stagionale e dell’essere stato l’unico ad aver ottenuto due vittorie di gara. Ora il Campionato Italiano Rally Terra si ferma e riprenderà a metà settembre in Sardegna con il Rally dei Nuraghi.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

