ROMA (ITALPRESS) – Victor Wembanyama protagonista alla sua 32esima partita in Nba. Il 20enne francese ha, infatti, siglato la sua prima tripla doppia contribuendo alla vittoria degli Spurs a Detroit (130-108). Autore di 16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, Wembanyama è il quinto giocatore più giovane nella storia della Nba a realizzare una tripla doppia, e in soli 21 munuti. Non si ferma, intanto, la crisi di Golden State, che crolla in casa contro i Pelicans. Sconfitta netta per i Nuggets sul campo di Utah, perdono anche i Sixers ad Atlanta dopo un supplementare. Al supplementare anche i Celtics che sono riusciti a battere Minnesota, grazie a un super Jayson Tatum. L’ala biancoverde ha chiuso con 45 punti, di cui 14 durante la rimonta nel 4° quarto e 12 nell’overtime. I Thunder, infine, passano a Miami e Chicago batte Houston.

